Президент Узбекистана назначил нового министра юстиции

2017-08-15 10:12 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев своим указом назначил новым министром юстиции Русланбека Давлетова, с января текущего года работавшего первым заместителем государственного советника президента по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц, согласно сообщению на вэб-сайте главы государства.

Давлетов - выпускник четырех высших учебных заведений, в том числе университета Варвик в Великобритании.

На посту главы Минюста Давлетов сменил Музрафа Икрамова, который другим указом президента назначен председателем Счетной палаты. Он руководил министерством юстиции с февраля 2015 года.

(Автор: Демир Азизов)