Правящая партия Турции нуждается в масштабных изменениях – президент

2017-08-15 10:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) нуждается в масштабных изменениях, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишут во вторник турецкие СМИ.

По его словам, благодаря изменениям ПСР уже достигла серьезных результатов, как во внутренней, так и во внешней политике страны.

Президент Турции отметил, что впервые за всю историю существования ПРС нуждается в масштабных изменениях.

Отметим, что накануне в Турции отметили очередную годовщину со дня основания правящей партии.

Напомним, что ПСР была создана 14 августа 2001 года.

В ноябре 2002 года ПСР пришла к власти, набрав на парламентских выборах 34,28 процента голосов избирателей. В тот период парламентом был избран на пост президента Абдулла Гюль.

В 2003 году нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был избран депутатом от провинции Сиирт.

15 марта Эрдоган стал премьер-министром Турции.

10 августа 2014 года Эрдоган стал первым президентом страны, который был избран народом, так как до этого президента избирал парламент страны.

22 мая 2016 года после отставки премьера Ахмета Давутоглу премьером был назначен Бинали Йылдырым.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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