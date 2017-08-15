В эфир вышла программа «Пусть говорят» без Андрея Малахова

2017-08-15 10:22 | www.oxu.az | 3

В эфир «Первого канала» вышел первый выпуск ток-шоу «Пусть говорят» без ведущего Андрея Малахова. Программу уже посмотрели жители Дальнего Востока и Сибири.

На месте Малахова телезрители увидели Дмитрия Борисова. Смену ведущего программы он назвал «самой главной интригой сезона».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Кого только СМИ за эти дни ни записала в претенденты на место Андрея. А поскольку в этом контексте чаще всего звучало мое имя, то, пожалуй, этот эфир начну я, а там посмотрим», - заявил Борисов в эфире программы.

Темой ток-шоу стало обсуждение жизни и карьеры бывшего ведущего телепередачи Андрея Малахова. Сам Малахов в съемках программы не участвовал.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что команда программы «Пусть говорят» в полном составе покинула «Первый канал». В пресс-службе ВГТРК сайту телеканала «Звезда» сообщили, что телеведущий Андрей Малахов никуда не уходит со своего канала и продолжит работу на «Первом».

A.C.

