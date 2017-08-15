Иран пригрозил выйти из ядерного соглашения в считанные часы

2017-08-15 10:33 | www.oxu.az | 3

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Неудачный опыт санкций и сдерживания привел их предыдущие администрации за стол переговоров. Если они хотят вернуться к этой практике, определенно в краткое время - не недели или месяцы, а в масштабе часов и дней - мы вернемся к нашей прежней ситуации», - заявил Х. Роухани.

Иранский лидер заявил также, что американский президент Дональд Трамп «нехороший партнер».

По словам президента, мир стал свидетелем, что США, в дополнение к их постоянному и повторяющемуся нарушению обещаний по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), проигнорировали несколько других глобальных соглашений и показали своим союзникам, что США не являются ни хорошим партнером, ни надежной стороной в переговорах.

И.Ф.