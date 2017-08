Алим Гасымов спел песню с известным российским исполнителем (ВИДЕО)

2017-08-15 10:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) выпустил новый летний хит "Баку", записанный вместе с всемирно известным исполнителем мугама, народным артистом Азербайджана Алимом Гасымовым, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

В съемках клипа приняли участие заслуженные артисты Азербайджана Адалят Шукюров, Мурад Дадашов, Бахрам Багирзаде, а также певец Эльмир Магеррамов (L-Mir) и актер и режиссер Самир Алескеров и другие.

"На протяжении всей своей карьеры я мечтал написать крутую песню про Баку, но не такую, которую поймут только бакинцы, а такую, которая сможет стать международным хитом. Я пробовал много раз, но получилось у меня только в 2016 году, когда написал песню "Сбежим в Баку!". Тогда и проявилась идея клипа с участием звезд азербайджанской эстрады, но реализовать ее получилось только сейчас, - отмечает Bahh Tee.

Съемки клипа, режиссером которого выступил Эмин Мурадов, прошли в Баку в середине июля. Напомним, что в апреле текущего года у Bahh Tee вышел новый альбом под названием "Сможешь ли ты?", а в мае - клип на песню "Вместе летать", который за первую неделю посмотрели более 2 миллионов раз.

"Мы познакомились с Алимом Гасымовым в 2013 году в Стамбуле. Тогда я и мечтать не мог о дуэтной работе с ним. Когда мы готовились к съемкам, я позвонил ему, пригласил принять участие в клипе. Спустя несколько дней встретились, он объяснил, что не может принять участие в съемках, но, услышав песню, сказал, что с удовольствием споет её вместе со мной. Не знаю, что его "зацепило", но он всегда положительно относился к моему творчеству, и я благодарен легендарному исполнителю за участие в записи песни", - сказал Bahh Tee.

(Автор: Джани Бабаева)