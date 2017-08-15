Градский приехал на съемки нового сезона шоу «Голос» в инвалидной коляске

2017-08-15 10:45 | www.oxu.az | 5

Народный артист России Александр Градский прибыл на съемки нового сезона шоу «Голос» в инвалидной коляске, сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что 67-летний певец оказался в инвалидном кресле из-за сломанной ноги.

Публикация от SUPER (@super.ru) Авг 14 2017 в 4:31 PDT

На съемочной площадке его сопровождали помощники, которые помогли музыканту пересесть из коляски в привычное для него кресло наставника.

Таким образом, наставниками нового сезона музыкального шоу «Голос-6» стали Александр Градский, Дима Билан, Леонид Агутин и Пелагея.

A.С.

