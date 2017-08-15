Ирак объявил о начале авиаударов по позициям боевиков в Талль-Афаре

2017-08-15 10:41 | www.trend.az | 3

Ирак объявил о начале авиаударов по позициям боевиков в городе Талль-Афар, последнем крупном оплоте запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на границе с Сирией, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что 2 августа иракские силовики начали операцию против террористов ИГ в Талль-Афаре к западу от Мосула.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что город станет следующей целью армии после Мосула и будет освобожден "с той же решимостью".

Талль-Афар, расположенный в 50 километрах к западу от Мосула, остается последним серьезным оплотом террористов на границе с Сирией. Город населяют в основном иракские туркмены, являющиеся мусульманами-суннитами.