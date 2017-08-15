Госпогранслужба Азербайджана провела широкомасштабные учения на Каспийском море

2017-08-15 10:48 | www.apa.az | 3

Проведены тактические учения на тему «Обезвреживание террористических групп и обеспечение безопасности в принадлежащем Азербайджану секторе Каспийского моря во время предотвращения отрядами Госпогранслужбы браконьерства, незаконной торговли, ведения борьбы против организованной преступности и провакационно-террористических актов, направленных против энергетической инфраструктуры».

Как сообщили АПА в пресс-службе Госпогранслужбы, большинство кораблей, которые участвуют в учениях, построены в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана, созданном по поручению президента, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Основная цель тактических учений заключалась в повышении боевой подготовки вооруженных соединений Госпогранслужбы при охране нефтегазовых месторождений, подводных трубопроводов и ведении боевых операций на Каспийском море, развитии управленческих навыков командного состава при взаимодействии, ведении пограничного поиска на море, усовершенствовании практических навыков по стрельбам из ракетно-артиллерийских установок вертолетов и кораблей.

Успешно осуществлены боевые стрельбы по надводным, береговым и воздушным целям из ракетных комплексов и зенитно-артиллерийских установок пограничных сторожевых кораблей Береговой охраны и вертолетов Сил быстрого реагирования Госпогранслужбы, с высокой точностью выполнены задания по обнаружению и уничтожению ведущего разведывательную деятельность в районе нефтяной платформы беспилотного летательного аппарата и не подчиняющегося требованиям плавучего средства противника, подводных диверсионных групп условного противника и условных террористических групп, разбивших на берегу лагерь.

Начальник Госпогранслужбы, генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав с успешным завершением учений.