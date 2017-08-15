Минобразования: Сроки приема документов по переводу студентов продлены

2017-08-15 10:53 | www.oxu.az | 3

Прием электронных документов для перевода студентов в высшие учебные заведения, расположенные внутри страны и за рубежом, или смены одной специальности на другую, а также учащихся средних специальных учебных заведений и учащихся магистратуры продолжается.

По информации Oxu.Az, об этом сообщили Report в министерстве образования. По многочисленным просьбам студентов прием документов продлится до 22 августа.

В министерстве сообщили, что прием документов осуществляется с помощью портала transfer.edu.az с 17 июля, за это время на портале зарегистрировано обращений для перевода от 600 студентов в средних учебных заведениях, и 3070 человек в высших учебных заведениях.

На портале студенты имеют возможность выбирать учебное заведение, куда хотят перевестись. Для этого студенты, введя необходимые сведения, могут определить соответствуют ли они критериям перевода.

Портал transfer.edu.az, созданный в рамках совместной деятельности министерства образования и Государственного экзаменационного центра, служит упрощению и обеспечению прозрачности процесса перевода студентов.

И.Ф.