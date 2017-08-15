Армения и Россия: Ереван должен легализовать схему «два народа, одно государство»

2017-08-15 10:58 | www.trend.az | 5

Эльмира Таривердиева

Имидж - великое дело, его создание занимает годы, а у некоторых, как у наших южнокавказских соседей, тысячелетия. “Многострадальная” нация – армяне, из года в год придумывает себе все новые и новые "испытания", чтобы ее было жалко всем без исключения. Правда, мифы, придумываемые армянами, не выдерживают никакой критики. В недавнем интервью одному из армянских изданий замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян пожаловался на то, что у Армении, в отличие от Азербайджана, нет друзей.

Сетуя на то, что Турция помогает Азербайджану, Кочарян горестно заметил, что у Армении такого союзника нет. «Турция давно заявила, что они один народ – два государства. С этой точки зрения ожидать, что какое-либо государство, кем бы оно ни было, может быть таким же близким Армении, было бы преувеличением», - сказал он, заметив, что Армения вообще не должна связывать надежды с другими государствами, а диверсифицировать отношения с разными силовыми центрами, разными государствами, международными организациями.

То, что Армения вообще в последнее время отвернулась от России и смотрит на Запад в надежде, что ему она сможет продаться подороже, не секрет, и интервью Кочаряна ценно не этим, а тем, что наглядно демонстрирует схему создания Арменией имиджа многострадальной нации в глазах общественности и мирового сообщества.

Однако на деле "многострадальная" Армения не совсем то, чем ее представляют сами армяне. Правда заключается в том, что этой несчастной одинокой стране, которая не может ни на кого положиться, Россия предоставляет современное оружие в кредит, который никогда не будет оплачен. Кроме того, страны Запада выделяют ей немалые средства, о чем скромно умолчал Кочарян, сетуя на дружбу Турции с Азербайджаном.

В результате этой помощи и с одной, и с другой стороны “многострадальная, одинокая и разнесчастная” Армения уже более 25 лет оккупирует территорию Азербайджана. При этом посредники, то есть сопредседатели МГ ОБСЕ фактически поддерживают армянскую агрессию и оккупацию, в результате чего Ереван чувствует себя абсолютно безнаказанным.

Если же Армения ищет сегодня еще большую поддержку, как намекнул Кочарян, то можно посоветовать ей сразу легализовать свое присоединение к Российской Федерации. Кстати, это Баку будет только на руку, так как в этом случае Азербайджан так же сможет легализовать свои переговоры с Россией о деоккупации собственных земель.

Между прочим, и Армении это будет только на руку, так как Кремль точно сможет сделать для страны больше, чем сегодняшние армянские лидеры, которые не дали ей ничего, кроме демографической катастрофы, бедности и роста преступности.

Вот и будут у Армении и России “два народа, одно государство”, что фактически уже и так имеет место в новейшей армянской истории.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend