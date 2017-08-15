Аналитик: «Рост госдолга США приведет к подорожанию доллара»

2017-08-15 10:51 | www.apa.az | 5

Минфин США намерен резко увеличить выпуск госдолга в четвертом квартале.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на российские СМИ, это следует из плана-прогноза, опубликованного комитетом по займам американского казначейства. С октября по декабрь в общей сложности американский бюджет планирует привлечь на рынке с помощью гособлигаций 501 млрд. долларов.

Размещения в рекордном за 9 лет объеме, согласно плану, начнутся во второй половине октября. Почти четверть итоговой суммы - 114 млрд. долларов - казначейство намерено собрать в первые две недели, до 31 октября. В ноябре объем выпуска составит 243 млрд. долларов. «Итоговая квартальная цифра - 501 млрд. долларов - просто умопомрачительная», - говорит аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. «Больше за квартал привлекалось только в 2009 финансовом году, во время кризиса. Итогом этих операций, станет изъятие с рынка колоссального объема долларовой ликвидности, которое вызовет колоссальный рост доллара. Пока на рынке обратная ситуация: американский Минфин вынуждено находится на «долговой диете» из-за действующего с марта лимита на новые займы. Это давит на курс американской валюты: индекс доллара упал до 2-годового минимума, а евро подорожал на 12% за полгода. Результатом такого «двойного удара» станет рост курса американской валюты: евро к концу года упадет до паритета с долларом, потеряв 15% своей стоимости», - говорит А.Михеев.