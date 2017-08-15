СМИ узнали о серьезности травмы Тома Круза на съемках

2017-08-15 11:05 | www.oxu.az | 3

Американский актер Том Круз, выполняя прыжок на съемках фильма «Миссия невыполнима — 6», сломал две кости голеностопного сустава. Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источник, близкий к съемочному процессу.

«Повреждение сильнее, чем казалось сначала. Том серьезно повредился, и ему потребуются месяцы, чтобы восстановиться», - заявил он.

Отмечается, что после травмы актера съемки фильма будут приостановлены на четыре месяца.

«Он крупнейшая звезда фильма, и все вращается вокруг него. У руководителей фильма не было другого выхода, кроме как приостановить съемки», - добавил источник.

По данным издания, Круз будет восстанавливаться от полученной травмы у себя дома в США.

Ранее сообщалось, что Том Круз получил травму, выполняя прыжок на съемках фильма «Миссия невыполнима — 6». Актер попытался перепрыгнуть с декорации на крышу стоящего рядом здания, однако не рассчитал расстояние и ударился о стену.

A.С.

