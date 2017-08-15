В Кыргызстане подписано первое соглашение о государственно-частном партнерстве

2017-08-15 11:03 | www.trend.az | 3

В Кыргызстане подписано первое соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП), передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службу Минэкономики КР.

По ее информации, сегодня в большом зале Министерства экономики КР состоялась церемония подписания Соглашения по первому проекту государственно-частного партнерства в КР «Организация гемодиализных услуг в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад».

Соглашение было подписано между государственным партнером в лице Министерства здравоохранения КР и компанией-победителем «Fresenius Medical Care» (Германия).

В церемонии подписания приняли участие министр экономики КР Арзыбек Кожошев, министр здравоохранения КР Талантбек Баатыралиев, старший менеджер по восточной Европе компании Фрезениус Юрий Кремер, директор регионального бюро KfW по центральной Азии Томас Леманн, региональный менеджер IFC в Центральной Азии Моаззам Мекан, а также директор Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР Алымбек Орозбеков и др.

Как было отмечено в ходе подписания, качественные услуги гемодиализа будут получать 283 пациента в новых центрах гемодиализа в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад. В настоящее время в 6 государственных центрах гемодиализа находятся в распоряжении 79 аппаратов, из них 26 не функционируют, в связи с чем работа ведется в 3-4 смены.

По словам Кожошева, реализация данного проекта позволит решить вышеотмеченные проблемы, предоставляя качественные и в то же время доступные медицинские услуги гемодиализа. В рамках данного проекта появятся новые центры гемодиализа с достаточным количеством современного оборудования марки Fresenius-5008, 2017 года выпуска в количестве 88 единиц, новые центры с достаточной площадью и с наличием желтой комнаты для лиц с риском заражения. При предоставлении услуг гемодиализа пациентам будут предоставляться новые качественные медицинские препараты вместо устарелых традиционных лекарств.

В продвижении первого проекта государственно-частного партнерства немаловажную роль сыграло Министерство экономики и Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта.

С начала инициирования данного проекта Агентство оказывало содействие в инициировании, подготовке, предоставлении государственной поддержки, проведении тендера и заключения Соглашения о ГЧП.

По словам директора ГАПИЭ А.Орозбекова, на сегодняшний день создана достаточная юридическая, институциональная и финансовая платформа для реализации проектов государственно-частного партнерства. В 2012 году были приняты Закон «О государственно-частном партнерстве в КР» и другие нормативно-правовые акты в сфере ГЧП.

В целях придания нового толчка в вопросах продвижения механизмов ГЧП создано Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР.

Одним из стратегических направлений деятельности является обеспечение взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, бизнес-сообществ и негосударственного сектора по реализации и сопровождению проектов в сфере государственно-частного партнерства в КР. Кроме того, в целях создания финансового инструмента для качественной подготовки проектов ГЧП создан «Фонд финансирования подготовки проектов».

Принимая во внимание текущую экономическую ситуацию, проблемы и вызовы, связанные с ней, в настоящее время проводится работа по расширению реестра проектов ГЧП в КР, концентрации деятельности по поиску и инициированию новых проектов, подходящих принципам такого партнерства. Реализация проектов на основе такого партнерства позволит линейным министерствам и другим государственным органам решить проблемные вопросы, улучшить качество предоставляемых услуг, повысить уровень жизни населения и развивать регионы.

В настоящее время в Кыргызстане на стадии активной реализации находятся 15 проектов ГЧП в КР, совокупная стоимость которых составляет более 165 млн. долл. США. Из них 4 проекта - в сфере здравоохранения, 5 проектов - в сфере развития города, 4 - в сфере спорта и туризма, 1 - в сфере транспорта и 1 - в сфере таможенной логистики. Из средств Фонда финансирования подготовки проектов ГЧП выделено на консультационные услуги для подготовки технико-экономических обоснований (далее – ТЭО) по 8 проектам 1 418 093 долл. США с совокупной стоимостью проектов в размере более 79 млн. долл. США. По 3 проектам идет подготовка ТЭО, по 2 проектам идет подготовка тендерной документации для объявления тендера на отбор частного партнера, по 7 проектам проводится тендер на закупку консультационных услуг для подготовки ТЭО и по 2 проектам идет подготовка необходимых документов для получения финансирования - Фонда финансирования подготовки проектов ГЧП.