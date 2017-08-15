Продлен срок приема документов по переводу студентов

2017-08-15 11:07 | www.apa.az | 4

Продолжается прием электронных документов по переводу студентов в отечественные или зарубежные вузы, смене специальности, а также переводу студентов получающих образование в средних специальных учебных заведениях нашей страны, обучающихся на уровне магистратуры. Как сообщили АПА в пресс-службе Минобразования АР, принимая во внимание многочисленные обращения студентов, срок процесса регистрации продлен до 22 августа.

Начиная с 17-го июля для перевода в средние специальные учебные заведения на портале transfer.edu.az прошли регистрацию 600 студентов. Еще 3070 студентов зарегистрировались на электронном портале для перевода в высшие учебные заведения.

Лицам, обратившимся на портал, предоставлена возможность выбрать учебное заведение, в которое они предпочитают перевестись. Студенты могут определить соответствие критериям перевода посредством введения необходимых данных.