Ким Чен Ын готов нанести удар по США

2017-08-15 11:20 | www.oxu.az | 3

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми нанести удар по территориям США в любой момент в том случае, если он примет такое решение.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты «должны сделать правильный выбор, чтобы избежать опасного военного конфликта».

«США должны принять верное решение и продемонстрировать с помощью действий, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение», - сказал Ким Чен Ын.

Глава КНДР также обсудил с офицерами армии планы нанесения удара по американской базе на острове Гуам в Тихом океане.

Н.О.