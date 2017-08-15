Индия отмечает 70-ую годовщину независимости

2017-08-15 11:10 | www.trend.az | 3

Индия во вторник отмечает 70-летнюю годовщину обретения независимости от Британской империи, передает РИА Новости.

Праздничные мероприятия традиционно начались рано утром в Нью-Дели в Красном форте, средневековой крепости, месте проведения важнейших государственных праздников. Премьер-министр Нарендра Моди прибыл около 07.00 к оцепленной полицией крепости, где присутствовали высокопоставленные гости, в том числе представители дипкорпуса. Он поднял над Лахорскими воротами форта индийский триколор, после чего обратился к собравшимся с речью, в которой сделал акцент на обеспечение безопасности и единства страны.

Практика выступлений премьер-министра с трибуны Красного форта началась речи 15 августа 1947 года первого лидера независимой Индии Джавахарлала Неру. Как правило, речь премьера в этот день посвящена актуальным проблемам и задачам индийского государства, достижениям правительства и его планам.

Однако Моди, известный еще со времен избирательной кампании 2014 года активным использованием социальных сетей, пошел несколько дальше. В традиционном радиообращении к нации в прошлом месяце он заявил, что является "лишь инструментом", а с трибуны Красного форта звучит голос "1,25 миллиарда моих соотечественников". Он обратился к гражданам страны с просьбой присылать свои предложения относительно того, на какие, по их мнению, темы должен говорить премьер. Специальные форумы были созданы на правительственном портале и в мобильном приложении Моди, куда поступило порядка 8 тысяч сообщений.

Помимо содержания речи индийцы также повлияли и на длительность обращения лидера к нации. Моди в Индии имеет репутацию умелого и увлеченного оратора – он часто выступает на партийных митингах с длинными речами. В своих трех предыдущих обращениях к нации в День независимости Моди также говорил достаточно долго – от часа с небольшим в 2014 году до полутора часов в прошлом году. В том же радиообращении в июле Моди заявил, что получил письмо с жалобой, что его речи "немного затянуты", и пообещал, что в этом году он будет говорить меньше 50 минут. Премьеру почти удалось сдержать обещание – речь стала самой короткой за три года, но превысила установленный им самим лимит на четыре минуты.

Практика выступлений премьер-министра с трибуны Красного форта началась речи 15 августа 1947 года первого лидера независимой Индии Джавахарлала Неру. Как правило, речь премьера в этот день посвящена актуальным проблемам и задачам индийского государства, достижениям правительства и его планам.

Однако Моди, известный еще со времен избирательной кампании 2014 года активным использованием социальных сетей, пошел несколько дальше. В традиционном радиообращении к нации в прошлом месяце он заявил, что является "лишь инструментом", а с трибуны Красного форта звучит голос "1,25 миллиарда моих соотечественников". Он обратился к гражданам страны с просьбой присылать свои предложения относительно того, на какие, по их мнению, темы должен говорить премьер. Специальные форумы были созданы на правительственном портале и в мобильном приложении Моди, куда поступило порядка 8 тысяч сообщений.

Помимо содержания речи индийцы также повлияли и на длительность обращения лидера к нации. Моди в Индии имеет репутацию умелого и увлеченного оратора – он часто выступает на партийных митингах с длинными речами. В своих трех предыдущих обращениях к нации в День независимости Моди также говорил достаточно долго – от часа с небольшим в 2014 году до полутора часов в прошлом году. В том же радиообращении в июле Моди заявил, что получил письмо с жалобой, что его речи "немного затянуты", и пообещал, что в этом году он будет говорить меньше 50 минут. Премьеру почти удалось сдержать обещание – речь стала самой короткой за три года, но превысила установленный им самим лимит на четыре минуты.