İşsizlik rakamları açıklandı

2017-08-15 11:19 | www.trend.az | 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 225 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık artış ile yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2,4 puanlık artış ile yüzde 19,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,8 puanlık artış ile yüzde 10,4 olarak gerçekleşti.