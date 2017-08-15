В Баку в кафе произошла массовая драка, есть погибший

2017-08-15 11:13 | www.apa.az | 2

В Баку совершено убийство.

Как сообщает АПА, происшествие было зарегистрировано в одном из кафе поселка Гобустан Гарадагского района. Во время массовой драки в кафе был убит Гисмат Фархад оглу Мамедли. Еще два человека – Халдун Абузари и Талат Гусейнли получили травмы.

В результате принятых оперативных мер был задержан подозреваемый Амал Махир оглу Зульфугаров (1995 г.р.).

По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.