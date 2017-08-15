Тяжелое ДТП в Турции: погибли азербайджанцы - ОБНОВЛЕНО

2017-08-15 11:28 | www.oxu.az | 2

Cтали известны имена погибших в ДТП в Турции.

По инормации Oxu.Az, об этом Report сообщил генеральный консул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев.

В результате тяжелого ДТП погибли граждане Азербайджана Гусейн Гусейнов, Гусейнали Оруджов и гражданин Украины Гусейн Абилов. По словам консула, тела погибших уже отправлены в Азербайджан.

10:38

На азербайджано-турецкой границе рядом с Нахчываном произошло тяжелое ДТП, в котором три человека погибли и еще трое получили тяжелые травмы, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Инцидент произошел недалеко от пункта пропуска Дильуджу в Игдыре. Авария произошла в 7 часов вечера. Автомобиль с азербайджанскими госномерами следовал в Нахчыван. Личности погибших пока установить не удалось.

Отмечается, что водитель не смог справиться с управлением машины, которая сошла с автомагистрали. Пассажиры автомобиля, который несколько раз перевернулся, буквально повылетали из него наружу.

Как сообщает источник, три жителя Нахчывана погибли, а трое раненых были помещены в больницу Игдыра.

И.Ф.