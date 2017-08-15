Ипотека от Grand Hayat (ФОТО)

2017-08-15 11:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Yeni Hayat дал старт покупке квартир в ипотеку.

Как говорится в сообщении компании, распространенном во вторник, квартиры в жилом комплексе Grand Hayat теперь можно приобрести за счет обычного и льготного ипотечного кредита, выдаваемого при финансировании Азербайджанского ипотечного фонда.

Так, внеся в качестве предварительной оплаты 20 процентов от суммы, можно приобрести квартиру, воспользовавшись возможностями обычной ипотеки сроком на 25 лет при процентной ставке 8 процентов годовых, а внеся за квартиру 20 процентов в качестве предварительной оплаты - возможностями льготной ипотеки сроком на 30 лет при процентной ставке 4 процента годовых. Оформление выбранных клиентами квартир осуществляется в течение пяти рабочих дней.

Отметим, что льготами по ипотечным кредитам могут воспользоваться следующие категории лиц:

• Лица, являющиеся членами молодой семьи:

Член семьи шехида (муж/жена, дети);

Национальный герой (сам, муж/жена, дети);

Вынужденный переселенец или приравненное к нему лицо;

Работающий как минимум 3 года на государственной службе, в том числе лицо, служащее в особом виде госслужбы;

Лицо, проработавшее учителем в государственной общеобразовательной школе минимум 5 лет;

Лицо с ученой степенью доктора философии;

Лицо, имеющее заслуги в области спорта (почетный деятель физкультуры и спорта, победитель соревнований масштаба страны (1-е место), призер соревнований международного масштаба (1-е, 2-е, 3-е места).

• Лица, имеющие ученую степень доктора наук;

• Работающий как минимум 15 лет на государственной службе, в том числе лицо, служащее в особом виде госслужбы;

• Военнослужащие Азербайджанской Республики, находившиеся на военной службе минимум 3 года (кроме военнослужащих срочной службы), а также отпущенные в запас и вышедшие в отставку;

• Лица, прослужившие минимум 3 года в органах внутренних дел, имеющие особое звание;

• Научные работники, работающие минимум 3 года в научной должности.

Квартиры также можно приобрести за наличные и в двухлетнюю беспроцентную рассрочку. Покупателям за наличные в подарок предоставляется участок под гараж.

Грандиозность жилого комплекса Grand Hayat особенно отличается своей современностью, архитектурным проектом, по ведению инженерных расчетов, применению инновационных технологий, качеству используемых в строительстве материалов, планированию комнат в квартирах и ландшафтному дизайну проекта.

Отметим, что проект Grand Hayat, наряду со строительством на основе стандарта качества 7S, объединяет в себе все элементы современного и комфортного образа жизни: 1S – полное обслуживание зданий, 2S – отремонтированные квартиры, 3S – парк отдыха, 4S - гипермаркет, 5S – спортивный и оздоровительный центр, 6S – детский сад и дошкольное образование, 7S – развлекательный центр.

Жилой комплекс Grand Hayat возводится по адресу: Тбилисский проспект, 1054, в месте, считающемся одним из самых выгодных в Баку в инфраструктурном плане. Здесь клиентам предлагаются комфортные 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры.

Получить подробную информацию можно в Центре продаж компании (проспект Нобеля, 15, Megafun AVM 1-й этаж), в организованном непосредственно в комплексе Grand Hayat презентационном офисе (Тбилисский проспект, 1054), а также позвонив в Информационный центр по номеру 922.

www.grandhayat.az

Информационный центр: 922.