Frequent Traveler от азербайджанской СК A-Qroup

2017-08-15 11:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Страховая компания A-Qroup дала старт бонусно-накопительной программе «Frequent Traveler». Как говорится в сообщении компании, распространенном во вторник, стать клиентом A-Qroup стало не только удобно, но еще и выгодно.

Теперь, заказав полис туристического страхования в A-Qroup, застрахованному на бонусный счет начисляются баллы, количество которых зависит от суммы страхования. Например, покупая полис страхования для выезда за рубеж со страховой суммой 30 000 долларов, на бонусном счету застрахованного окажется шесть бонусных баллов за каждый день поездки.

Баллы дают застрахованному возможность использовать их в дальнейшем в соответствии с условиями бонусно-накопительной программы.

Собрав достаточное количество очков, застрахованный может использовать их при приобретении нового полиса. Например, достаточно накопить всего лишь 300 очков, чтобы получить бонус от A-Qroup – БЕСПЛАТНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЛИС на 7 дней.

Бонусно-накопительная программа от A-Qroup - это прямая выгода при последующих обращениях в компанию.

Получить информацию о накопленных баллах застрахованный A-Qroup всегда может в момент приобретения туристического полиса или в любое удобное для него время, связавшись со страховой компанией.