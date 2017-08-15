Kapital Bank открыл обновленный филиал "Гобустан"

2017-08-15 11:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети, открыл обновленный филиал Гобустан, расположенный по адресу Гобустан, новый массив 1, дом 11. Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, новый филиал обладает всеми возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Быстрое обслуживание, минимальные очереди, дружелюбное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения – это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Новый филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети, в 2017 году банк открыл новое филиалы "Браво" и Наримановский карточный центр, отделение Бузовна, Демирйол, Локбатан и Масаллы, также обновил офис филиалов "Ази Асланов", "Губадлы" и "Гёйчай". Целью оптимизации филиалов является предоставление клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем году планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции, а также открытие новых отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.