Азербайджан вложил в Грузию 558 миллионов долларов инвестиций

2017-08-15 11:44 | www.apa.az | 3

В прошлом году Азербайджан вложил в экономику Грузии 558 миллионов долларов инвестиций.

По информации местного бюро АПА-Экономикс, по уточненным данным отчета Национального статистического управления Грузии, это составило 35,6% от общего объема иностранных инвестиций в Грузию. В 2016 году общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии составил около 1,6 миллиарда долларов.

Самые крупные инвестиции в Грузию после Азербайджана вложила Турция (203,5 миллионов долларов) Великобритания (118,8 миллионов долларов) и Нидерланды (97,2 миллионов долларов).