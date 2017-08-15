Подозреваемый в совершении убийства в бизнес центре человек частично признал свою вину

2017-08-15 11:52 | www.apa.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении Эльшана Баширова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова прокурор зачитал акт обвинения. Согласно акту, Э.Баширов частично признал свою вину. В своих показаниях он сказал, что Али Агалы часто оскорблял его, что психологически действовало на него. Э.Баширов отметил, что больше не мог терпеть этого и поэтому убил А.Агалы.

Отметим, 7 января в офисе компании «Iraq Airlines», который арендует помещение в ООО «Demirchi Tower» в Хатаинском районе, водитель, житель города Баку Эльшан Баширов на почве конфликта нанес смертельное ранение из ружья менеджеру по продажам, жителу столицы Али Агалы.

В результате принятых сотрудниками 37-го отделения полиции Хатаинского РУП оперативно-розыскных мер Э.Баширов был задержан. Зарегистрированное ружье марки «COBALT», которое использовалось при совершении преступления, было изъято.