В парке Центра Гейдара Алиева прошел день творчества для детей (ФОТО)

2017-08-15 11:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева прошло очередное мероприятие для детей, сообщили во вторник в Центре.

В рамках дня творчества, организованного совместно с детским клубом "Sevimi Bala", дети продемонстрировали свои способности по двум темам. На основе произведения, автором которого является художник Нармина Велиева, дети создали на стенде огромные разноцветные крылья ангела. Также на бумаге для рисования длиной десять метров они создали рисунки на тему "Bakı şəhəri" ("Город Баку").

Наряду с тем, что день творчества направлен на повышение интереса детей к искусству и развитие их способностей, он также способствует усилению чувства солидарности среди них, эффективной организации детского досуга.

(Текст: Кямаля Сеидова)