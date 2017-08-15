Численность населения Азербайджана выросла на 0,4%

2017-08-15 12:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 июля 2017 года численность населения Азербайджана составила 9 850 077 человек, что больше на 40 096 человек (0,4%) с начала текущего года, говорится в сообщении Государственного комитета статистики, распространенном во вторник.

Из общей численности населения 53% составляют городские, 47% - сельские жители. Среди общего числа населения 49,9% - мужчины, 50,1% - женщины, на 1000 мужчин приходится 1006 женщин.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)