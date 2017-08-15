В Баку состоялась презентация туристического потенциала Астаны

2017-08-15 12:08 | www.apa.az | 6

В Баку состоялась презентация туристического потенциала Астаны.

Как сообщает АПА-Экономикс, консул посольства Казахстана в Азербайджане Нурбек Алмашов сообщил, что Астана - современный город, который динамично развивается. Он отметил, что Азербайджан и Казахстан – братские страны, в Казахстане гармонирует архитектура Востока и Запада.

Представитель Министерства культуры и туризма Азербайджана Лейла Вердиева, в свою очередь, отметила, что Азербайджан ежегодно принимает около 30 тысяч туристов из Казахстана: «Надеемся, что эта цифра будет увеличиваться ежегодно».

В заключение состоялась туристическая презентация регионов Астаны.