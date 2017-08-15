Азербайджанцев приговорили к заключению в Тбилиси за наркоторговлю

2017-08-15 11:54 | www.oxu.az | 3

Тбилисский городской суд избрал тюремное заключение в качестве меры пресечения двум обвиняемым в хранении, приобретении и реализации наркотических средств Махи и Назиму Джафаровым, сообщает Oxu.Az со ссылкой Sputnik-Грузия.

Братьев Джафаровых задержали вечером 11 августа. Во время обыска их домов в районе Поничала, который прошел в ходе спецоперации, сотрудники МВД изъяли наркотики.

Кроме того, министерство обнародовало запись тайной видеослежки за тем, как обвиняемые передавали некоему подставному лицу маленькие упаковки, похожие на те, что изъяла полиция.

Во время обыска дома Махи Джафарова обнаружили 17 упаковок коричневого вещества со специфическим запахом, содержащего героин, а дома у Назима Джафарова – 16 упаковок этого вещества.

Братья обвиняются в совершении особо тяжкого преступления. Речь идет о двух частях статьи 260 УК Грузии, одна из которых предполагает лишение свободы от 7 до 14 лет, а вторая — от 8 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.

Н.О.