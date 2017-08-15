Министр культуры России: Ильхам Алиев не «кошмарил» своих студентов

2017-08-15 12:06 | www.oxu.az | 3

«Я был студентом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Еще не будучи президентом господин Алиев вел семинарские занятия в нашей группе по истории международных отношений. Мы, его бывшие студенты, до сих пор, когда встречаемся, это вспоминаем».

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью изданию «Москва-Баку» заявил министр культуры России Владимир Мединский.

«Если бы мы тогда знали, что профессор Алиев станет президентом Азербайджана, мы, наверное, более внимательно относились к тому, что он говорит, что мы говорим. Но тогда, в советские годы, этого даже представить было невозможно. Точно могу сказать, что профессор Алиев не «кошмарил» студентов (улыбается), всегда относился к ним по-доброму», - сказал Мединский.

Н.О.