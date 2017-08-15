Скаутское движение Азербайджана переживает период стремительного развития - президент Ассоциации скаутов Азербайджана (ФОТО)

2017-08-15 12:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Скаутское движение Азербайджана переживает период стремительного развития, и на сегодня, наряду с Баку, скаутские группы действуют в 16 регионах страны. Наши ряды растут и расширяются. Проведение 41-й Всемирной скаутской конференции в Баку послужит толчком для расширения деятельности Ассоциации скаутов Азербайджана. Об этом на пресс-конференции, посвященной 41-й Всемирной скаутской конференции, сказал журналистам президент Ассоциации скаутов Азербайджана Ильяс Исмаилы.

В пресс-конференции также приняли участие генеральный секретарь Всемирной организации скаутского движения Ахмад Алендави и председатель Всемирного скаутского комитета Жоао Армандо Гонсальвес.

По словам Жоао Армандо Гонсальвеса, в первый день работы конференции были представлены отчеты о проделанной работе за последние три года, состоялось обсуждение важных тем, приняты новые члены. Для участия в 41-й Всемирной скаутской конференции была зарегистрирована 161 страна.

Председатель Всемирного скаутского комитета подчеркнул, что конференцию в Баку можно назвать самой большой как по количеству участников, так и по числу представленных стран в истории Всемирной организации скаутского движения.

Генеральный секретарь Всемирной организации скаутского движения Ахмад Алендави выразил признательность за прекрасную организацию конференции, отметив ее важное значение в истории скаутинга.

Отметим, что 41-я Всемирная скаутская конференция проходит в Бакинском конгресс-центре с 14 по 18 августа.

Мероприятие организовано Всемирной организацией скаутского движения (ВОСД) и Ассоциацией скаутов Азербайджана при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Основные темы обсуждений на 41-й Всемирной скаутской конференции - дальнейшее развитие скаутских организаций, формирование стратегии и их деятельности, а также выборы председателя и членов руководящих органов организации на предстоящий период. В функции конференции входят церемония принятия новых членов организаций, а также выбор мест для проведения предстоящих всемирных мероприятий скаутов – Всемирного скаутского слета Джамбори, Всемирной скаутской конференции и Всемирного скаутского молодежного форума.

(Автор: Джани Бабаева)