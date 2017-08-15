Гимн Лиги Чемпионов в азербайджанской аранжировке – ВИДЕО
2017-08-15 12:12 | www.oxu.az | 3
Гимн Лиги Чемпионов подготовлен в новой аранжировке с использованием народных инструментов Азербайджана.
Как передает Oxu.Az, идея принадлежит Шакиру Эминбейлу, народному артисту Энверу Садыгову и заслуженный артисту Эмилю Афрасиябу.
На проект были приглашены участники группы «Гайтагы» - заслуженный артист Алекпер Алекперов, Аббас Сафаров, Орхан Мусаев, Эльшан Мансуров, Эльнур Зейналов, Сабина Асадова, Фарида Маммедова и Бахтияр Гасанов.
Напомним, что сегодня состоится матч «Карабах» – «Копенгаген» (Дания) в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу.