В Азербайджане продлен прием документов для перевода студентов

2017-08-15 12:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Принимая во внимание многочисленные обращения студентов, прием документов по переводу из столичных университетов и зарубежных вузов, изменение специальности, а также перевод студентов из столичных колледжей и обучающихся в магистратуре продлен до 22 августа, говорится в сообщении минобразования, распространенном во вторник.

С 17 июля на портале transfer.edu.az для перевода в колледжи регистрацию прошли 600, для перевода в вузы – 3070 человек.

Обратившиеся на портал лица вправе выбрать учебное заведение, в которое хотят перевестись. Для этого студенты вводят требуемую информацию, определяя, соответствует ли она требованиям перевода.

Созданный в рамках совместной деятельности минобразования и Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) портал transfer.edu.az служит упрощению процесса и обеспечению прозрачности перевода студентов.

(Текст: Кямаля Сеидова)