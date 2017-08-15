В Кыргызстане пройдет международная конференция «Ислам в современном светском государстве»

2017-08-15 12:24 | www.trend.az | 3

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял своего советника Миру Карыбаеву и заслушал информацию о ходе подготовки международной конференции «Ислам в современном светском государстве», которая пройдет в стране в сентябре текущего года. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, передает КНИА «Кабар».

Целью данного международного проекта является сохранение культурной самобытности национальных государств, предотвращение проникновения радикальных идей под видом продвижения религиозных ценностей, а в конечном счете – повышение эффективности демократического управления в религиозной сфере.

В ходе встречи главе государства было доложено о том, что в работе международной конференции, которая пройдет в Кыргызстане, предполагается участие представителей международных организаций, а также государственных органов, ученых, экспертов из ряда стран ближнего и дальнего зарубежья.

Подчеркнув особую актуальность выдвигаемой идеи и важность стоящих задач по повышению эффективности взаимодействия государства и религиозных сообществ в противодействии экстремизму и радикализации, Атамбаев поручил обеспечить подготовку международной конференции «Ислам в современном светском государстве» на высоком уровне.