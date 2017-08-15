Обнародовано число рожденных в Азербайджане близнецов и тройняшек

2017-08-15 12:32 | www.oxu.az | 4

В январе-июне этого года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции зарегистрировано 68885 новорожденных детей, это составляет 14,3 на каждые 1000 человек населения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в Госкомстате сообщили, что из родившихся детей 53,0% - мальчики, 47,0% - девочки. Среди них 1208 близнецов и 27 тройняшек.

В первой половине этого года в стране зарегистрировано 29477 смертей, что составляет 6,1 на каждые 1000 человек населения.

За первое полугодие текущего года зарегистрировано 27153 брака и 7287 разводов, что на каждые 1000 человек населения составляет соответственно 5,6 и 1,5.

A.M.