Спад ВВП Азербайджана в январе-июле составил 1%

2017-08-15 12:40 | www.oxu.az | 4

Спад ВВП Азербайджана в январе-июле 2017 года составил 1%.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Госкомстате.

Номинальный объем ВВП за отчетный период составил 37 млрд 645,4 млн манатов. Рост ненефтяного ВВП в январе-июле 2017 года составил 2,2%, спад нефтяного ВВП за отчетный период составил 6,9%.

В структуре ВВП 41,1% пришлось на промышленность, 10,6% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 8,9% - на строительство, 7% - на транспорт и складское хозяйство, 5,4% - на АПК, 2,6% - на бытовые услуги и на услуги по размещению туристов, 1,7% - сферу информации и связи, 15,6% - на другие сферы, 7,1% - на налоги. ВВП на душу населения за январь-июль 2017 года составил 3,875 тыс. манатов.

A.M.