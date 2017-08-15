В Лондоне экстренно закрыли станцию метро

2017-08-15 12:44 | www.trend.az | 3

Станция лондонского метро Холборн была закрыта во вторник из-за срабатывания противопожарной сигнализации, передает РИА Новости со ссылкой на сайт транспортного оператора британской столицы Transport for London (TfL).

Как отметили в ведомстве, станция закрыта "из-за необходимости отреагировать на срабатывание противопожарной сигнализации".

В сообщении в твиттер-аккаунте TfL было сказано о "неисправном поезде".

Пользователи соцсетей пишут о том, что "после громкого хлопка на станции последовало задымление, станцию эвакуировали".