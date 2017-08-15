Главы генштабов ВС Турции и Ирана проводят переговоры

2017-08-15 12:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Багери в рамках визита в Анкару проводит переговоры с главой Генштаба ВС Турции Хулуси Акаром, пишут во вторник турецкие СМИ.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи будет обсужден сирийский вопрос.

Визит Багери в Анкару состоялся по приглашению Акара.

Как ожидается, Багери также проведет встречи с президентом и премьером Турции.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активной является террористическая группировка "Исламское государство".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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