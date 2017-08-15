Шинейд О'Коннор помещена в реабилитационный центр – ВИДЕО

2017-08-15 12:49 | www.oxu.az | 3

История злоключений ирландской певицы Шинейд О'Коннор, наиболее известной по хиту Nothing Compares 2 U, продолжается. Неделю назад она опубликовала у себя в Facebook видео, в котором откровенно рассказала о том, что происходит в ее жизни. В этом монологе было все: признание в попытках суицида, рассказы о наркозависимости, мольбы о помощи. По словам Шинейд, последние несколько лет она провела в мотеле в США, общаясь лишь со своим доктором-психиатором. Душещипательное видео Шинейд получило большой отклик в сети, а теперь история получила продолжение.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

В новом видео, которое выложила певица в социальные сети, она поведала, что на этой неделе ее вновь положили в реабилитационный центр. Госпитализировали О'Коннор для борьбы с психическими заболеваниями.

«Я полностью разрушена, мне придется вернуться в больницу... Это кошмар и абсолютно невыносимо. Мне придется быть там вновь без своих близких», - заявляет певица.

A.С.