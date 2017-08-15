Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

2017-08-15 12:54 | www.oxu.az | 3

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 16 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Однако утром в некоторых местах полуострова есть вероятность кратковременных осадков. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 21-24, днем 30-34 градуса тепла. В Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 50-60%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 24-25, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 25-26, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра местами будут грозы, возможны дожди. В отдельных местах будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем - 31-36 градусов тепла, в горах ночью ожидается 13-18, днем - 22-27 градусов тепла.

Э.А.

