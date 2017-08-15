В Узбекистане назначен первый замминистра экономики

2017-08-15 12:53 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Первым заместителем министра экономики по вопросам макроэкономической политики, развития базовых отраслей и работе с международными финансовыми организациями назначен Мубин Мирзаев, сообщила пресс-служба главы государства со ссылкой на соответствующее постановление.

Как сообщили Trend в Минэкономики, эта должность в структуру ведомства введена впервые, наряду, с ней действующей останется должность первого замминистра экономики по вопросам сводных инвестиционных программ и комплексного развития территорий, которую занимает Сунатулла Бекенов.

Другим постановлением президента заместитель министра экономики по вопросам формирования и реализации макроэкономической политики Шухрат Исмаилов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Мубин Мирзаев (1969 года рождения) окончил Ташкентский государственный университет, Ташкентский финансовый институт и магистратуру Национального института политических исследований в Японии. В 2006−2008 годах возглавлял департамент монетарной политики и экономического анализа Центрального банка, с 2008 года работал заместителем министра финансов.

(Автор: Демир Азизов)