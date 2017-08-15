Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

2017-08-15 12:53 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном во вторник.

Утром в некоторых местах полуострова возможен дождь. Умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью - 21-24, днем - 30-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя - 24-25, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане - 25-26, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах временами усиливающийся западный ветер.

Ночью - 19-24, днем - 31-36, в горах ночью - 13-18, днем - 22-27 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)