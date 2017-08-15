Обнародована численность населения Азербайджана

2017-08-15 12:45 | www.apa.az | 2

Численность населения Азербайджана выросла на 40096 человек или 0,4% и на 1 июля 2017 года составила 9 850,1 тыс. человек.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Госкомитет статистики, в январе-июне этого года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции зарегистрировано 68885 новорожденных детей, это составляет 14,3 на каждые 1000 человек населения. Из родившихся детей 53,0% мальчики, 47,0% девочки. Среди них 1208 близнецов и 27 тройняшек.

В первой половине этого года в стране зарегистрировано 29477 смертей, что составляет 6,1 на каждые 1000 человек населения. За первое полугодие текущего года зарегистрировано 27153 брака и 7287 разводов, что на каждые 1000 человек населения составляет соответственно 5,6 и 1,5.