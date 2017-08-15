Азад Рагимов: Азербайджан проводит важнейшее мероприятие в истории мирового скаутского движения

2017-08-15 13:00 | www.oxu.az | 2

«Я помню времена, когда вместе со своим другом - Ахмадом Алендави (ныне генеральный секретарь Всемирной организации скаутского движения) организовал в Азербайджане под эгидой ООН первый форум юных политиков. Также я помню последовавшую после этого встречу с Жоао Армандо Гонсальвесом, которая стала хорошим шансом для нас начать процесс развития скаутинга в Азербайджане».

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов на открытии 41-ой Всемирной скаутской конференции.

Азад Рагимов добавил, что сегодня Азербайджан проводит важнейшее мероприятие в истории мирового скаутского движения.

Затем министр зачитал поздравительное послание президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 41-й Всемирной скаутской конференции:

«Дорогие участники конференции, мы от всей души приветствуем в Азербайджане представителей самой престижной и многочисленной мировой общественной организации. Я уверен, что эта конференция запомнится целым рядом вещей. Впервые в истории это мероприятие проводится в Евразийском регионе. По числу участников и представленных стран - это крупнейшая конференция в истории скаутского движения. К нам пожаловали гости из 161 страны мира. Всего 15 лет назад Ассоциация скаутов Азербайджана впервые приняла участие во Всемирной конференции скаутов и вот уже наша страна является хозяйкой этого мероприятия. Это событие отражает динамическое развитие скаутского движения в Азербайджане.

Наше общество естественным образом приняло такие идеи скаутинга, как активное гражданство, любовь к Родине, вклад в развитие общества, поскольку они совпадают с основными ценностями нашего народа, которые он пронес через века. Наша страна открыта для международного сотрудничества в качестве надежного партнера. Проведение в Азербайджане таких важных мероприятий как Евровидение 2012, Первый международный форум юных политиков в 2014 году, Первые Европейские игры в 2015 году и Четвертые Исламские игры исламской солидарности в 2017 году, соревнования «Формулы 1» символично для страны, являющейся растущим центром межкультурных ценностей.

Желаю делегатам конференции успешной работы и принятия решений, которые послужат дальнейшему росту популярности вашей организации, в настоящее время объединяющей 40 миллионов людей».

A.M.