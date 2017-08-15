В Лондоне экстренно закрыли станцию метро – ВИДЕО
2017-08-15 13:10 | www.oxu.az | 2
Станция лондонского метро Холборн была закрыта во вторник из-за срабатывания противопожарной сигнализации.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте транспортного оператора британской столицы Transport for London (TfL).
Как отметили в ведомстве, станция закрыта «из-за необходимости отреагировать на срабатывание противопожарной сигнализации».
В сообщении в твиттер-аккаунте TfL было сказано о «неисправном поезде».
Пользователи соцсетей пишут о том, что «после громкого хлопка на станции последовало задымление, станцию эвакуировали».
Н.О.