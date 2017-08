London metrosunda tüstülənmə: stansiya bağlandı (VİDEO)

2017-08-15 13:07 | www.trend.az | 2

Bakı. Trend:

Londonda “Holborn” metro stansiyasında yanğın siqnalizasiyasının işə düşməsi ilə əlaqədar stansiya bağlanıb.

Trend-in məlumatına görə, stansiyada tüstülənmə qeydə alınıb.

Sərnişinlər partlayış səsini eşitdiklərini deyiblər. Stansiyada olanlar təxliyə edildikdən sonra stansiyaya giriş-çıxış bağlanıb.

Hazırda metropoliten xətlərinin birində hərəkət dayandırılıb.