Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 200 млн манатов

2017-08-15 13:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 16 августа состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на сумму 200 миллионов манатов, сообщает во вторник БФБ.

На аукцион будут выставлены два миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - до 13 сентября 2017 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно новым требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 15 августа составляет 1,7007 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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