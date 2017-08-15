Иракские ВВС бомбят позиции ИГИЛ

2017-08-15 13:30 | www.oxu.az | 3

ВВС Ирака приступили к нанесению ударов по группировке "Исламское государство" в городе Талль-Афар, расположенном в 80 км к западу от освобожденного от террористов Мосула. Об этом сообщает иракский телеканал "Ас-Сумария".

В Минобороны Ирака отметили, что наземная операция по освобождению Талль-Афара начнется после завершения воздушной операции против террористов.

Ранее власти республики заявляли, что Талль-Афар станет следующей за Мосулом основной целью антитеррористической кампании в Ираке.

Западные СМИ напоминают, что Талль-Афар, в котором до захвата боевиками проживали примерно 200 тыс. человек, неоднократно становился полем столкновений между суннитами и шиитами в период после вторжения в регион США, состоявшегося в 2003 году.

Э.А.

