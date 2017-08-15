Зариф нейтрализовал великий заговор - Рухани

2017-08-15 13:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф нейтрализовал великий заговор со стороны США. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает IRNA.

Рухани сделал эти замечания во время представления предложенного им кандидата на пост главы МИД на заседании в парламенте (Меджлисе) Ирана по вотуму доверия, обновленному составу правительства.

По его словам, благодаря усилиям высокопоставленного иранского дипломата, за последние 4 года обессилено давление США в отношении Ирана.

Оружием давления США, по мнению Рухани, были седьмая глава Устава Организации Объединенных Наций, антииранские резолюции СБ ООН, а также одобрения Совета управляющих. Этот великий заговор, как отметил Рухани, Зарифу удалось нейтрализовать.

"Вопреки некоторым представлениям, предполагающим, что СВПД является лишь экономическим соглашением, оно отвечает за национальную безопасность, нейтрализацию зловещих заговоров США и подтверждение права Ирана на ядерную программу", отметил он. Рухани также отметил, что благодаря СВПД был отменен запрет на передачу Ирану современных вооружений до 2020 года, что привело к укреплению оборонительной мощи Ирана.

В июле 2015 года между Ираном и «Большой Шестеркой» международных посредников подписано соглашение по иранской ядерной программе, известное как Совместный всеобъемлющий план действии (СВПД). Согласно документу, Тегеран принял на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.

Переизбранный президент Ирана и его команда министров находятся в парламенте для получения вотума доверия.

Напомним, 8 августа Рухани представил список кандидатов на посты министров нового правительства ИРИ. Он предложил Зарифа на пост главы МИД еще на 4 года.

Ранее он отметил, что на повестке дня иранской внешней политики, во-первых, стоит экономическая дипломатия, «...поскольку мы считаем, что МИД должен содействовать экономическому развитию и улучшению уровня жизни народа, а во-вторых – расширение связей с соседними странами».

Зариф занимает пост министра иностранных дел Ирана с 2013 года. Он также возглавил иранскую команду на переговорах по иранской ядерной программе. Он сыграл решающую роль в достижении ядерного соглашения между Ираном и "Большой Шестеркой" мировых посредников.