Минобразования: Проект госстандартов дошкольного образования представлен правительству

2017-08-15 13:32 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, заведующий отделом общего и дошкольного образования Министерства Айдын Ахмедов сказал, что проект госстандартов дошкольного образования уже представлен правительству.

По его словам, в последующие годы посредством новых куррикулумов дошкольное образование будет усовершенствовано и приведено в соответствие с современными требованиями: «Были введены изменения в учебные программы групп дошкольной подготовки. В этом году в стране был принят закон «О дошкольном образовании». Были проведены соответствующие мероприятия для усовершенствования содержания всех сфер образования и приведения их в соответствие с новыми требованиями. Работа в этом направлении продолжается. Разработка госстандартов дошкольного образования, а также куррикулумов дошкольной подготовки, является одним из шагов, сделанных в этом направлении. В настоящий момент имеются новые подходы в содержании образования страны. За перспективу берется развитие мышления, кругозора. Мы перешли в образовании от зубрежки к развитию мышления».