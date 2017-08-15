В июле из Азербайджана было выдворено около 1000 иностранцев

2017-08-15 13:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В июле за пределы Азербайджана в административном порядке было выдворено 999 иностранцев и лиц без гражданства, в их отношении был применен административный штраф, говорится в сообщении Государственной миграционной службы (ГМС), распространенном во вторник.

В июле, в результате расследований и мероприятий, проведенных в Баку и в других городах и районах Азербайджана, было принято 2 803 решений в связи с нарушением иностранцами и лицами без гражданства правил административного законодательства и требований в миграционной сфере. Из принятых решений 264 были связаны с легализацией проживания иностранцев и лиц без гражданства на территории страны, 1268 – с применением административного штрафа но без выдворения в административном порядке за пределы страны, 999 - с применением административного штрафа и с выдворением в административном порядке за пределы страны, 245 – с ограничением на въезд на территорию страны согласно правила 16.1.8 Миграционного кодекса, и 27 – в связи с заменой документа на временное или постоянное проживание новым документом.

За отчетный период были зарегистрированы обращения 126 217 иностранцев и лиц без гражданства в связи с регистрацией по месту пребывания.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)